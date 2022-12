Mai multi migranti si calauza acestora au fost prinsi incercand sa treaca granita pe jos, prin camp

Politistii de frontiera de la Sectorul Politiei de Frontiera Varsand au desfasurat actiuni specifice in zona de competenta, pentru prevenirea si combaterea migratiei ilegale. In urma activitatilor desfasurate au fost depistati opt cetateni din Bangladesh care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos, la frontiera verde, beneficiind de ajutorul unui cetatean roman.Ieri, 13.12.2022, in jurul orei 01.20, in urma unor activitati desfasurate pe linia preveirii si combaterii ... citeste toata stirea