Mai multi pompieri raniti in urma unui accident rutier produs langa Timisoara. Unul este in stare grava

Accidentul a avut loc sambata dupa-masa, in jurul orei 15:40, in Recas. Potrivit politistilor, un barbat, in varsta de 37 de ani, a condus o autospeciala a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din Recas, pe strada Mihai Viteazu, iar la intersectia cu strada George Enescu, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de catre un barbat, in varsta de 51 de ani.Autospeciala se deplasa la o interventie, respectiv la stingerea unui incendiu izbucnit pe un camp.La fata locului au fost ... citește toată știrea