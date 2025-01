Mai multi straini fara drept de a calatori in Schengen au fost depistati de politistii de frontiera

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac au depistat in cadrul activitatilor de control, patru cetateni din Afganistan, Siria si Iran fara drept de a calatori in spatiul Schengen.In data de 22.01.2025, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac au efectuat controale aleatorii si nesistematice pe autostrada A1 Deva - Nadlac. In cadrul acestora, a fost oprit pentru control un autoturism inmatriculat in Romania, condus de catre un ... citește toată știrea