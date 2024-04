Mame sub 15 ani - 1 din 3 mame minore a ramas insarcinata in jurul varstei de 15 ani

STUDIU: Una din trei gravide/mame minore din Romania a ramas insarcinata in jurul varstei de 15 ani.Una din sase minore insarcinate nu a fost nici la medicul de familie, nici la medicul ginecolog pe parcursul sarciniiUna din trei fete care in prezent sunt mame/gravide minore a ramas insarcinata pentru prima data in jurul varstei de 15 ani sau mai putin.Pentru mai mult de o treime dintre fetele care au ramas insarcinate in jurul varstei de 15 ani sau mai putin, diferenta dintre ele si ... citește toată știrea