Marti, 13 Septembrie - Ziua Pompierilor din Romania si Ziua Informarii Preventive

Anual, pe 13 septembrie sarbatorim Ziua Pompierilor din Romania. Aceasta zi ne reaminteste ca in urma cu 174 de ani pompierii romani au infruntat in Batalia din Dealul Spirii trupele otomane venite sa suprime idealurile Revolutiei de la 1848.Ducand mai departe traditia predecesorilor, pompierii romani continua sa isi onoreze cu acelasi curaj si abnegatie misiunea de aparare a vietii si bunurilor concetatenilor, in confruntarea cu incendiile ori alte situatii de urgenta, punandu-si adeseori ... citeste toata stirea