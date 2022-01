Mascatii au descins la Pecica la contrabandisti. Zeci de mii de tigari au fost ridicate in urma celor 14 perchezitii

Politistii Orasului Pecica au pus in aplicare in data de 15 ianuarie 2022, 14 mandate de perchezitie domiciliara, la imobile apartinand unor persoane din aceeasi localitate, banuite de comiterea infractiunii de contrabanda.Din cercetari a reiesit ca persoanele banuite ar fi comercializat tigari netimbrate sau timbrate necorespunzator in cursul anului 2021, in mai multe piete din municipiul Arad si orasul Pecica.In urma efectuarii perchezitiilor domiciliare au fost descoperite si ... citeste toata stirea