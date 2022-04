Un autoturism a fost cuprins de flacari, miercuri dupa pranz, in cartierul Via Carmina din comuna Vladimirescu. La volan se afla un tanar de aproximativ 18 ani, care a reusit sa iasa din masina la timp, inainte ca aceasta sa fie mistuita de flacari.Incendiul a avut loc la iesirea din cartierul Via Carmina, in apropierea unei pensiuni, la doar cativa metri de zidurile ... citeste toata stirea