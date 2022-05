Un eveniment rutier s-a petrecut in aceasta dimineata, in jurul orei 09:40, intre localitatile Tarnova si Maderat, un autoturism rasturnandu-se in afara partii carosabile. La locul accidentului, au intervenit SVSU Pancota, un echipaj SMURD si un echipaj SAJ.In urma acestui accident a rezultat o victima, barbat in varsta de 62 de ani, constienta, cooperanta, care a iesit singura din autoturism.Aceasta a ... citeste toata stirea