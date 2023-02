Masuri de protectie a instalatiilor de apa impotriva inghetului

Temperaturile scazute din aceasta perioada cresc riscul aparitiei inghetului pe retelele de distributie a apei potabile dar si in instalatiile interioare.Compania de Apa Arad face recomandari in situatia caminelor de bransament aflate pe domeniul privat.Conform legislatiei in vigoare, utilizatorilor le revine responsabilitatea protejarii de inghet a contoarelor montate pe proprietatea lor si tot ei vor suporta cheltuielile aferente, in situatia in care contorul s-a defectat pentru ca nu a ... citeste toata stirea