Masurile Guvernului pentru economisirea energiei: Se pregateste "Rabla pentru becuri" - Ce facem la iarna

In plina criza energetica, romanii ar putea fi ajutati de Guvern sa inlocuiasca becurile cu filament cu unele economice. Totul, prin intermediul programului Rabla pentru becuri. Masura este pe masa Coalitiei de guvernare. Chiar si asa, romanii ar putea plati facturi uriase la iarna pentru ca Guvernul ia in calcul sa modifice din nou Ordonanta privind plafonarea.Un program "Rabla pentru becuri" este luat in calcul de catre Guvern, care vizeaza inlocuirea becurilor cu filament cu cele LED, atat ... citeste toata stirea