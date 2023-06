Expansiunea McDonald's in Romania continua cu al cincilea restaurant din judetul Timis siprimul deschis in afara Timisoarei, la Dumbravita.Investitia totala s-a ridicat la aproximativ 12 milioane de lei.Dumbravita, 9 iunie 2023 - Premier Restaurants Romania, operatorul lantului de restauranteMcDonald's din Romania, isi extinde reteaua nationala prin deschiderea restaurantului cunumarul 97, in comuna Dumbravita, judetul Timis. Noul restaurant tip Drive-Thru se afla peStrada Conac la ... citeste toata stirea