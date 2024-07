Meci tare pentru UTA in primul meci din noua editie a Superligii: Batrana Doamna intalneste acasa Rapidul; intrati AICI pentru a vedea restul programului competitional

Sediul Ligii Profesioniste de Fotbal a gazduit, astazi, tragerea la sorti a meciurilor din sezonul 2024-2025 a Superligii. La fel ca si cu alte prilejuri, diriguitorii fotbalului romanesc se grabesc ca fata mare la maritat si suprapun prima etapa a campionatului cu ultimele zile ale unei mari competitii internationale, in speta Campionatul European de Fotbal, primele meciuri ale Superligii urmand sa se desfasoare in perioada 12-15 iulie, in conditiile in care finala Euro se ... citește toată știrea