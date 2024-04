Meciul cu FC Botosani - promovat in scoli de jucatorii UTA-ei (FOTO)

Avand in vedere ca UTA a fost sanctionata de Comisia de Disciplina a FRF sa joace urmatoarele patru partide de pe teren propriu fara spectatori, copiii Aradului sunt asteptati cu mic cu mare la meci. Asta, in conditiile in care, regulamentul permite in aceste situatii accesul copiilor pana in 14 ani, fiecare grup de zece copii urmand sa fie insotit de un adult.,Cum primul meci, cel cu FC Botosani, bate la usa, urmand sa se desfasoare vineri, incepand cu ora 17.30, jucatorii UTA-ei au mers prin ... citește toată știrea