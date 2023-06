Medicina sportiva este o specializare medicala multidisciplinara care se concentreaza pe studiul si gestionarea modificarilor fiziologice asociate efortului fizic. Scopul principal al medicinii sportive este sa promoveze sanatatea si sa ofere suport pentru prevenirea si tratarea leziunilor si afectiunilor legate de sport.Un medic specialist in medicina sportiva are cunostinte si expertiza in domenii precum fiziologia exercitiului, biomecanica, nutritia sportiva, recuperarea si reabilitarea ... citeste toata stirea