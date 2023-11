Intr-un automarfar condus de un cetatean roman, au fost descoperite 1.120 de baxuri de tigari in valoare de 7.280.000 de lei.In acest sfarsit de saptamana, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de intrare in tara, un cetatean roman, in varsta de 45 de ani, conducand un ansamblu rutier inmatriculat in Romania. Conform documentelor insotitoare ale marfii, autocamionul circula pe ruta Germania - Republica Moldova, fiind ... citeste toata stirea