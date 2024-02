Metodologiile de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila pentru activitatile nonprofit de interes general aferente anului 2024 puse la transparenta de CJA

Consiliul Judetean Arad a anuntat, ieri, deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului urmatorului act normativ: Proiect de hotarare privind aprobarea Metodologiilor de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila pentru activitatile nonprofit de interes general aferente anului 2024.Consiliul Judetean Arad are atributii privind gestionarea serviciilor publice de interes judetean, iar in exercitarea acestor atributii asigura, in conditiile ... citește toată știrea