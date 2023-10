Partida castigata de UTA in fata Craiovei lui Mititelu nu a insemnat doar trei puncte extrem de importante si prima victorie dupa mai bine de doua luni, ci si evidentierea lui Claudiu Micovschi, care pare sa fi renascut sub comanda lui Mircea Rednic. Fostul rapidist a fost desemnat cel mai bun jucator al partidei, dar a fost selectionat si in echipa etapei a XIV-a."Claudiu Micovschi (UTA Arad) - Un gol si o pasa decisiva. A facut cel ma bun meci in tricoul formatiei aradene", este prezentarea ... citeste toata stirea