Microbuze scolare pentru doua scoli speciale din Arad

Consiliul Judetean a achizitionat, in acest an, doua microbuze scolare, pe care le-a transferat catre doua institutii de invatamant special: Liceul Special "Sfanta Maria" si, respectiv, Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva (CSEI). In sedinta de astazi, consilierii judeteni au aprobat atat introducerea acestor microbuze in patrimoniul Judetului Arad, cat si predarea lor in administrarea celor doua institutii de invatamant."Invatamantul special reprezinta un domeniu sensibil, care trebuie ... citeste toata stirea