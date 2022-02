Miculescu a razbunat toate ratarile si UTA a castigat

ARAD. UTA a inceput mai bine meciul cu Sepsi, primul cu Ionut Badea pe banca tehnica, iar Miculescu a trimis o minge in fata portii, dar nimeni nu a reusit sa o impinga in plasa. Apoi, in min. 10, Laukzemis a scapat singur cu Niczluly, dar a tras in acesta, care era iesit la 16 metri de poarta! Ce ocazie...Doua minute mai tarziu, acelasi Laukzemis a primit o minge la sapte metri de poarta, dar a tras, incredibil, in portar. UTA a mai ratat o data o ocazie mare, prin Dangubic, care i-a furat o ... citeste toata stirea