Migranti ascunsi in portbagaj de un roman, descoperiti la Nadlac II

Politistii de frontiera de la PTF Nadlac II au depistat cinci straini din Sri Lanka si Siria care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria ascunsi in doua mijloace de transport.Ieri, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera un cetatean roman aflat la volanul unui autoturism inmatriculat in Romania.In urma efectuarii controlului amanuntit al mijlocului de transport, au fost descoperiti, ascunsi in portbagajul ... citește toată știrea