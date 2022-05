Mihai Caldararu doreste sa faca oamenii fericiti de ziua lui, daruindu-le cadouri si speranta (VIDEO)

Mihai Caldararu este tanarul care de sapte ani de zile incearca sa aduca bucurie pe chipul celor nevoiasi, oferindu-le cadouri si speranta unor zile mai bune.Obisnuit sa lupte pentru a face bine, Mihai Caldararu se afla in acest moment in plina campanie umanitara, unde incearca sa adune sponsorizari pentru a le oferi celor care nu au posibilitati financiare si traiesc la limita subzistentei.Oricine are de oferit alimente neperisabile, materiale igienico-sanitare sau orice altceva, care poate ... citeste toata stirea