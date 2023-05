Un cutremur cu magnitudinea 4,6 a avut loc luni seara in judetul nostru. Seismologul Mihai Diaconescu a declarat, la Antena 3, ca este o zona obisnuita pentru cutremure, unde au mai avut loc seisme. Acesta a mai precizat ca cel mai mare cutremur din zona Banat sau Crisana a fost de 5,6, dar dupa experienta Targu Jiu specialistii sunt prudenti in declaratii despre ce ar putea urma."S-a produs la intersectia doua falii la sud de Mures, in dreptul localitatii Zabrani. Este o falie orientata ... citeste toata stirea