Secretarul de stat Mihai Pasca conduce, zilele acestea, delegatia Romaniei care participa la Ljubljana la Conferinta Diplomatica organizata in scopul negocierii proiectului Conventiei privind cooperarea intenationala in domeniul investigarii si urmaririi penale a infractiunii de genocid, a crimelor impotriva umanitatii, a crimelor de razboi si altor infractiuni internationale."77 de state si-au anuntat sustinerea pentru aceasta initiativa, care vine sa acopere unele lipsuri in ce priveste ... citeste toata stirea