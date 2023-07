Consiliul Judetean Arad a realizat un podet provizoriu, pentru a reface legatura intre centrul de comuna Taut si satul Minisel."Am actionat cu promptitudine pentru remedierea situatiei si scoaterea locuitorilor din Minisel din izolarea rutiera. Inca de saptamana trecuta am luat masurile necesare, in regim de urgenta, potrivit procedurilor legale, pentru remedierea cat mai rapida a efectelor produse de torentul creat de scurgerea apelor de pe versanti! Am facut toate demersurile care se impun ... citeste toata stirea