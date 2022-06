Ministrul Energiei: Romania vrea sa cumpere gaz lichefiat si petrol din Emiratele Arabe Unite

Romania este interesata de achizitia de gaze naturale lichefiate (GNL), petrol si produse petroliere din Emiratele Arabe Unite, in vederea diversificarii surselor si rutelor de aprovizionare, potrivit ministrului Energiei, Virgil Popescu."Astazi am participat la deschiderea celei de-a doua sesiuni a Comisiei de cooperare intre Guvernul Romaniei si Guvernul EAU, reuniunea ministeriala. Am transmis ca exista un potential semnificativ de cooperare ... citeste toata stirea