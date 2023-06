In data de 7 iunie 2023, Teatrul Dramatic "Ion D. Sirbu" din Petrosani, a prezentat premiera spectacolului "Minunea", de Gyorgy Schwajda, in regia lui Laszlo Molnar, la Teatrul Szigligeti din Szolnok. Directorul acestui teatru este Barabas Botond, actor originar din Romania. Piesa s-a jucat in limba romana, cu subtitrare in lb. maghiara, in contextual celei de-a X-a editii a Olimpiadei Teatrale in Ungaria.La acest eveniment au asistat Gabriel Sopanda, ambasadorul Romaniei la Budapesta; Florin ... citeste toata stirea