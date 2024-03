Mircea Rednic s-a dezlantuit: "Trebuie sa fii tampit sa gandesti sau sa insinuezi asa ceva".

ARAD. Inainte de meciul cu FC Voluntari, din prima etapa a play-outului, Mircea Rednic a iesit in fata presei si a explicat cum stau lucrurile vizavi de mult discutatul meci cu Dinamo, din ultima runda a sezonului regulat din Superliga. Au fost voci care l-au acuzat ca echipa care a fost trimisa in teren a facut ca Dinamo sa aiba avantaj."Nu am facut echipa invers, asa cum am fost acuzat. Am mai jucat cu trei fundasi centrali, asezarea in teren a fost gandita si discutata cu jucatorii. Am ... citește toată știrea