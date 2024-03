Mircea Rednic si-a adus aminte cum i se striga "demisia"

ARAD. UTA a castigat partida cu FC U Craiova, cu 3-2 si merge la Bucuresti, in ultima etapa, sa forteze intrarea in play-off. Chiar pe acest lucru a batut "moneda" antrenorul UTA-ei, Mircea Rednic. Dar nu a uitat cum i se striga demisia."Au fost putine emotii, dar e un pas important. Cine credea ca vom ajunge in situatia sa avem sanse reale la play-off? Am intalnit o echipa buna, a fost cel mai bun meci al lor din ultimele trei etape. Ne-au chinuit. Am si spus inainte ca au calitate. Pacat ca ... citește toată știrea