Misiunile modulului national de stins incendii continua in Franta

16 august/ misiunile modulului national de stins incendii continua in Franta16 august, incepand cu ora 08.00, modulul executa operatiuni de stingere in estul localitatii Belin-Beliet, in cadrul sectorului 2 de interventie, sub coordonarea ofiterului de legatura al tarii gazda.In zona mentionata, intervin 37 de pompieri care incadreaza 5 masini de stingere incendii de padure, 2 autospeciale de stins incendii de capacitate mica, 1 cisterna de 12.000 l si 1 autospeciala de prima interventie si ... citeste toata stirea