In perioada minivacantei prilejuite de Sarbatorile Pascale Ortodoxe (14.04 - 17.04.2023), peste 130 de pompieri aradeni s-au aflat, zilnic, la datorie, pentru asigurarea protectiei si sigurantei cetatenilor.Astfel, pe parcursul celor 4 zile, la nivelul judetului Arad, pompierii salvatori au intervenit pentru gestionarea a 138 de interventii in situatii de urgenta.Majoritatea dintre acestea au constat in asistenta medicala, echipajele SMURD actionand in cazul a 106 solicitari.Totodata, in ... citeste toata stirea