Detoxifierea este un subiect extrem de discutat in zilele noastre, iar in urma discutiilor a aparut o multime de mituri si informatii false legate de acest subiect. In acest articol, vom analiza cele mai frecvente mituri despre detoxifiere si vom clarifica informatiile.Mitul 1: Corpul are nevoie de cure de detoxifiere.Acest mit este fals, deoarece organismul are deja propriile mecanisme prin care poate elimina toxinele din corp. Ficatul, rinichii, pielea si plamanii sunt organele principale ... citeste toata stirea