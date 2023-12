MMXX, cel mai nou film in regia lui Cristi Puiu, va putea fi vazut la cinematograful "Arta" din Arad.Premiera filmului va avea loc vineri, 8 decembrie 2023, de la ora 19:00, iar accesul va fi gratuit.MMXX este un film care prezinta patru scurte momente in timp care surprind ratacirile unor suflete blocate la rascrucea istoriei.Oana Pfifer, o tanara terapeuta, vizibil distrasa din motive necunoscute, se strecoara putin cate putin in plasa chestionarului pe care clienta sa ar trebui sa il ... citeste toata stirea