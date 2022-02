Moartea lui Sebi ramane un mister

Anchetatorii nu au reusit sa faca pasi spre elucidarea imprejurarilor in care a murit un copil de 7 ani din satul Vanatori, Sebastian Corbei. A trecut mai bine de un an de cand micutul a disparut si zece luni de cand cadavrul a fost gasit. Cu toate acestea, ancheta bate pasul pe loc.Reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatoria Chisineu-Cris ne-au declarat ca dosarul este inca la politisti, care continua cercetarile. Pentru ca nu s-au adus elemente noi in acest caz, procurorii nu au ... citeste toata stirea