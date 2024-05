Mobilitatea elevilor si cadrelor didactice de la Scoala Speciala din Pleszew la Colegiul National ,,Elena Ghiba Birta

In perioada 18.05-26.05.2024 a avut loc mobilitatea a 10 elevi si 3 cadre didactice de la Scoala Speciala Pleszew (Polonia) la Colegiul National ,,Elena Ghiba Birta" Arad, in cadrul Proiectului Erasmus +, intitulat ,,To combat barriers through dance".Timp de o saptamana, elevii si profesorii din Polonia au asistat la ore, au participat la activitatile organizate cu ocazia aniversarii Zilei Scolii, au vizitat orasul si Parcul National Lunca Muresului si au lucrat zi de zi alaturi de elevii ... citește toată știrea