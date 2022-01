Modelele Apple iPhone 14 Pro ar putea avea Face ID-ul sub ecran

Zvonurile cu privire la viitoarea reimprospatare a seriei Apple iPhone din 2022 continua sa circule. Apple ar putea avea cateva schimbari majore de design pentru modelele de iPhone 14 din 2022. Ultimele informatii despre seria Apple iPhone 14 sustin ca aceasta serie va avea un design de ecran fara notch, cu un orificiu in forma de pastila pentru camera frontala. De asemenea, cu cea mai mare parte a hardware-ului Apple Face ID-ului fiind plasat sub afisaj (in loc de crestatura).Conform ... citeste toata stirea