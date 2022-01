Modificare in programul de spectacole al Teatrului Clasic "Ioan Slavici"

Teatrul Clasic "Ioan Slavici" Arad este nevoit sa faca modificari in program. Astfel, cele doua reprezentatii ale spectacolului "Miracolul Sfantului Gheorghe" - programate pentru finalul acestei saptamani vor fi inlocuite cu: "Giulia/Singura acasa" - One woman show cu Angela Petrean Varjasi (sambata, 29 ianuarie, de la ora 18.00, Sala Studio), respectiv - "Terapie de grup" de Bolba Tamas, Szente Vajk si Galambos Attila (duminica, 30 ianuarie, ora 18.00, Sala mare). Modificari apar si in ... citeste toata stirea