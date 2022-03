Modificare in programul Teatrului Clasic

Teatrul Clasic ,,Ioan Slavici" Arad anunta modificari in program. Din motive obiective, in locul spectacolului ,,Our Last Terminal. Platonovka", programat pentru joi, 24 martie, de la ora 18.00, in Sala Mare, se va juca ,,Ziua cand vin Marile Maree...". Locurile rezervate si biletele deja achizitionate raman valabile.Cei care nu doresc sa vizioneze acest spectacol, dar si-au cumparat deja bilete de la casieria Teatrului Clasic isi pot recupera banii in zilele de: marti, miercuri, vineri intre ... citeste toata stirea