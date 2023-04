ADISIGD Arad, impreuna cu operatorul RETIM Ecologic Service S.A., aduce la cunostinta beneficiarilor serviciului de salubritate din zona 1 Arad o serie de noutati ce vor fi implementate incepand cu 24 aprilie 2023.Asa cum s-a transmis in notificarea atasata la factura lunii precedente, cei de la RETIM anunta modificarile ce intervin incepand cu 24 aprilie 2023, in sistemul de colectare.Astfel, in ceea ce priveste modul de colectare, au fost implementate schimbari in scopul cresterii gradului ... citeste toata stirea