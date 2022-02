Moment festiv pe platoul unitatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Vasile Goldis" Arad cu prilejul Zilei Protectiei Civile

Moment festiv pe platoul unitatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Vasile Goldis" Arad, azi, 28 februarie, cu prilejul Zilei Protectiei Civile.Pentru merite deosebite in executarea misiunilor operative, au fost inaintati in gradul urmator, inainte de expirarea stagiului minim in grad:-Plt. adj Brindus Marius, in gradul de Plt. adj sef-Plt. adj Toc Lucian Claudiu, in gradul de Plt. adj sef-Plt. adj Sandru Sergiu Sorin, in gradul de Plt. adj sef-Plt. maj Popa Claudiu Ioan, in ... citeste toata stirea