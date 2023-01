Monument istoric din Arad, pus in valoare prin... demolare

ARAD. In timp ce, de zeci de ani, trendul european este acela de a restaura monumentele istorice vechi, la noi se intampla exact invers. O firma care a intocmit Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie la cuptorul de topit minereu de fier din satul Zimbru, comuna Gurahont, a stabilit ca, pentru ca acest monument sa fie pus in valoare, el trebuie... daramat. Iar, in loc, vom sapa santuri si vom planta flori, pentru ca zona sa devina atractiva pentru turisti. In plus, vor fi taiate si ... citeste toata stirea