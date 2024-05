MOVE IT-Steps towards a European career in IT - Granada, Spania - al doilea fux al proiectului de mobilitate Erasmus+, VET pentru elevii de la Colegiul National "Elena Ghiba Birta" Arad

In perioada 21 aprilie - 4 mai 2024, 10 elevi din clasele a X-a A, a X-a B, XI-a A si a XI-a B, specializarea matematica-informatica de la Colegiul National "Elena Ghiba Birta" Arad au participat la un stagiu de pregatire practica in Granada, Spania. Acesta a fost cel de-al doilea flux organizat in cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+, VET, Erasmus +, numarul 2023-1-RO01-KA121-VET-000130088, cu titlul: " MOVE IT-Steps towards a European career in IT".Institutia intermediara a fost M.E.P ... citește toată știrea