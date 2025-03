Multi dintre canadieni vor ca tara lor sa adere la Uniunea Europeana

Potrivit unui sondaj recent, un numar mare de canadieni isi doresc ca tara lor sa adere la Uniunea Europeana. Asta, in conditiile in care Donald Trump vorbeste tot mai des in ultimul timp despre includerea Canadei in Statele Unite ale AmericiiSondajul, realizat de Abacus Data la sfarsitul lunii februarie, a aratat ca 44% dintre respondentii canadieni cred ca tara lor ar trebui sa adere la UE, in timp ce doar 34% se opun acestei idei. O intrebare mai larga privind sprijinul general pentru ... citește toată știrea