Munca la negru la una la una dintre benzinariile din Arad; ce amenzi au aplicat inspectorii ITM

Inspectorii de munca din cadrul ITM Arad au desfasurat controale, intre 10 si 16 martie, la angajatorii care desfasoara activitati in statiile de distributie a carburantilor auto, situate pe raza judetului."Actiunea s-a desfasurat la nivel national, sub directa coordonare a Inspectiei Muncii si a avut ca obiectiv principal verificarea modului in care sunt respectate cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor, verificarea respectarii prevederilor ... citeste toata stirea