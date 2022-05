Nava miliara ruseasca, lovita de ucraineni langa Insula Serpilor. Operatiune masiva de salvare

Marina militara rusa ar fi primit o noua lovitura de amploare pe Marea Neagra. Mai multe surse, care inca nu pot fi confirmate, indica faptul ca una dintre cele mai importante nave de razboi care actioneaza pe Marea Neagra a fost lovita de rachete ucraiene si a luat foc, in apropiere de Insula Serpilor. In spatiul virtual circula si fotografii cu o nava in flacari.Conform informatiilor postate pe Twitter de platforma liveuamap, este vorba de fregata Amiral Makarov, care ar fi fost lovita de ... citeste toata stirea