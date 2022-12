Sedinta de astazi a Consiliului Justitie si Afaceri Interne de la Bruxelles este una extrem de tensionata, in conditiile in care Austria continua sa se opuna fara niciun fel de logica aderarii Romaniei si Bulgariei la Spatiul Schengen.Potrivit Antena 3 CNN, in momentul in care ar fi trebuit sa fie anuntata o decizie cu privire la extinderea ... citeste toata stirea