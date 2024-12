"Nici pe aici nu se trece!" - Istoria locala pe intelesul elevilor (FOTO)

In toamna acestui an s-au implinit 80 de ani de la Luptele de la Paulis. Evenimentele desfasurate cu aceasta ocazie - depunerea de coroane la Monumentul Eroilor de la Paulis, depunerea de coroane la Cimitirul Eroilor de la Radna, inaugurarea Muzeului "Detasamentul Paulis etc. - au avut ecouri in inimile elevilor si profesorilor din judetul Arad, astfel cativa dintre acestia au dorit sa afle mai multe despre eroii care si-au jertfit vietile, in urma cu 80 de ani, la Paulis si in vecinatatea ... citește toată știrea