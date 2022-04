Nicolae Valea: Gradinita noua finalizata la Groseni si noi proiecte in comuna Archis (FOTO si VIDEO)

Daca au fost ani in care comuna Archis a trecut printr-o perioada foarte grea, acum se poate spune ca administratia actuala a reusit sa faca in asa fel incat lucrurile sa intre pe un fagas normal. Pentru cei care nu stiu, in vremea fostului primar Nicolae Valea, comuna Archis a fost mandria judetulu Arad, cu 12 proiecte europene finalizate si patru proiecte guvernamentale, fiind prima comuna din judetul Arad cu toate strazile asfaltate.Iata ca noua administratie, in frunte cu primarul Nicusor ... citeste toata stirea