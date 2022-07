Nimeni nu trebuie sa ramana nerecenzat! Recenzorii pleaca pe teren impreuna cu Politia Locala

Perioada de culegere a datelor pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor a fost prelungita, cu inca o saptamana, mai exact pana la 31 iulie 2022. Acesta este de altfel si ultimul termen de prelungire decis de Comisia Centrala. In aceste conditii, mesajul autoritatilor locale este cat se poate de clar: "CONTACTAEsI URGENT RECENZORUL DUMNEAVOASTRA! EVITAEsI SANCEsIUNEA AMENZII INTRE 1000 - 3000 lei!". Asta, in conditiile in care "Nimeni nu trebuie sa ramana nerecenzat". Mai mult, in anumite ... citeste toata stirea