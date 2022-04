Nivelul de alerta terorista a fost ridicat la rosu, in Transnistria! MASURI fara precedent luate de Consiliul Suprem de Securitate al regiunii

Autoritatile din Transnistria au acuzat marti ca un "atac terorist" a avut loc impotriva unei unitati militare din apropierea Tiraspolului, capitala regiunii controlate de separatistii pro-rusi din Republica Moldova. Nivelul de alerta terorista a fost ridicat la rosu dupa "trei explozii" care au avut loc incepand de luni, ultima avand loc la o unitate militara din satul Parkani, aflat in stanga Nistrului. In prezent are loc o sedinta de urgenta a Consiliului Suprem de Securitate (CSS) de la ... citeste toata stirea