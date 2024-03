Noaptea Muzeelor - editia a XX-a va fi organizata in Romania pe 18 mai 2024

Noaptea Muzeelor 2024, editie aniversara pe 18 mai20 de ani de Noaptea Muzeelor in RomaniaBucuresti, 20 martie 2024Evenimentul Noaptea Muzeelor va fi organizat sambata, 18 mai, si va sta sub semnul cifrei 20. Asteptata cu nerabdare in fiecare an, mai ales de catre publicul larg, Noaptea Muzeelor #20 se va desfasura pe tot parcursul zilei de 18 mai, pana tarziu in noapte, concomitent cu mai multe tari europene.Reteaua Nationala de Muzeelor din Romania invita muzeele si entitatile culturale ... citește toată știrea